Eventi 177

Nissa Jazz Festival, ultimo appuntamento con la pianista Frida Bollani Magoni

Ultimo appuntamento alle 21 alle 21 al centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta

Redazione

06 Agosto 2022 10:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nissajazz-festival-ultimo-appuntamento-con-la-pianista-frida-bollani-magoni Copia Link Condividi Notizia

Si conclude con la giovanissima pianista Frida Bollani Magoni il Nissa Jazz Festival, stasera Sabato 6 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, una rassegna con dodici concerti organizzati dall’associazione culturale Musicarte, Spettacolare concerto per piano e voce in cui Frida Bollani Magoni accompagnerà il pubblico in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto e voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica. Frida, talento raro, presenterà standard jazz, alcuni brani di sua composizione e alcuni di musica pop.

Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce nel 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille.

Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone.

Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte. L’esordio live di Frida si è tenuto lo scorso 23/07/2020 al Giardino Scotto di Pisa. Il costo del biglietto del concerto è €.20 e si può acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival Frida Bollani Magoni.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



Si conclude con la giovanissima pianista Frida Bollani Magoni il Nissa Jazz Festival, stasera Sabato 6 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, una rassegna con dodici concerti organizzati dall'associazione culturale Musicarte, Spettacolare concerto per piano e voce in cui Frida Bollani Magoni accompagnerà il pubblico in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto e voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica. Frida, talento raro, presenterà standard jazz, alcuni brani di sua composizione e alcuni di musica pop. Frida Bollani Magoni, figlia d'arte, nasce nel 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all'età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille.

Ha collaborato più volte con l'Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D'Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l'ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone.

Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all'estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a "The Adventures of Peter Pan" e "Jesus Christ meets the Orchestra". Attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte. L'esordio live di Frida si è tenuto lo scorso 23/07/2020 al Giardino Scotto di Pisa. Il costo del biglietto del concerto è €.20 e si può acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione "cerca": Nissa Jazz Festival Frida Bollani Magoni.

Informazioni: 329 40.92.278 - 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare