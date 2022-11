Sport 272

Nissa: tesserato il portoghese Fara Marna che ha giocato nell'As Monaco

La società ha superato la diretta concorrenza del Napoli United e di altre società di serie D

Redazione

Primo colpo autunnale di mercato della Nissa. Dopo avere superato la concorrenza del Napoli United e di alcune società di serie D, il direttore tecnico Antonio Emma ha perfezionato l’ingaggio della prima punta portoghese 𝗙𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗻𝗮, classe 1999, proveniente dallo Zurich City. Fisico possente, ma anche una eccellente tecnica, queste sono le caratteristiche più importanti del colored nato in Guinea, ma di nazionalità portoghese.

Fara #Marna comincia a giocare a calcio all’età di 17 anni con una squadra govanile parigina nel 2017, cinque mesi dopo il passaggio al Paris FC, squadra che milita nella serie B francese, poi un’altra importante esperienza con il Saint Geneveve e in ultimo l’esperienza con la squadra dell'As Monaco, in cui ha militato per ben tre stagioni. Adesso, il primo tesseramento in Italia con la Nissa. La scelta è arrivata dopo un periodo di prova nel corso del quale l’attaccante ha dimostrato grandi qualità.

Il neo tesserato Marna è rimasto colpito dal progetto Nissa e dalla bellezza dello stadio "Tomaselli" che sarà a breve la casa dei biancoscudati, ma anche dal calore dei tifosi che li ha definiti “fantastici”. Già domenica, in occasione della trasferta di Misilmeri, l’attaccante sarà a disposizione di mister Sferrazza.



