Nissa Rugby, week end impegnativo: formazione maschile a Siracusa

Intenso fine settimana agonistico per la DLF Nissa Rugby impegnata in trasferta con le due formazioni seniore

Redazione

La maschile, dopo le due vittorie in altrettante partite in serie C, sarà di scena a Siracusa, domenica 21 novembre alle ore 14.30 contro il Syrako Siracusa. Match impegnativo ma, il quindici nisseno vuole allungare la striscia vincente. Sempre domenica, ma a Ragusa nello stadio di via Forlanini, a partire dalle ore 12, le Cerbere in campo per il raggruppamento di Coppa Italia con le padroni di casa, il Cus Catania, Briganti di Librino, Lions Messina e Palermo Rugby Ladies.



