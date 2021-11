Sport 38

Nissa Rugby, vittoria casalinga contro l'Amatori Catania 1963. Lo Celso: "Successo ottenuto con il cuore"

Seconda vittoria per la DLF Nissa Rugby su altrettante partite disputate

Redazione

Il secondo successo è stato ottenuto sul manto erboso del “M. Tomaselli” di Caltanissetta, domenica 14 novembre, contro l’Amatori Catania 1963: 15 a 8 al termine di una gara vibrante e combattuta che ha entusiasmato il pubblico presente nello stadio nisseno. Partono bene i padroni di casa che al 6’ vanno in meta con Caratozzolo. Ospiti che reagiscono vigorosamente e match che si infiamma sotto il profilo agonistico. Nella prima frazione,un calcio di Di Maura, consente alla Nissa di andare al riposo sull’8 a 0.

Ripresa in bilico. Gli etnei mostrano carattere e voglia di lottare e riportano la contesa in equilibrio: 8-8. Fasi convulse e proprio sul finale la meta di Messana vale la vittoria per i nisseni. Il tecnico Andrea Lo Celso, al termine della gara, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Partita giocata fino all’ultimo minuto. Complimenti agli avversari perché mai si sono arresi e più volte hanno tentato di metterci in difficoltà e passare in vantaggio. Da parte nostra tanto sacrificio tanta difesa e tanto cuore. Da entrambe le parti purtroppo tanta indisciplina. Da parte nostra ritrovare il ritmo non è stato facile; abbiamo avuto uno stop di tre domeniche a causa dei rinvii, una situazione che di certo non ci ha aiutato a trovare subito il time e questo ovviamente ha portato anche tanta indisciplina. In ogni caso questa era una partita da vincere e lo abbiamo fatto con il cuore. Adesso pensiamo alla trasferta di domenica prossima contro il Syrako”.

DLF NISSA RUGBY: 1 Lo Celso Andrea, 2 Bruno v., 3 Bruno A., 4 Messina Giuseppe, 5 Nicolosi Federico (K), 6 Famiano Mattia, 7 Ferrara Giuseppe, 8 Carletta Dennis, 9 Palumbo Michele (vk), 10 Di Maura Emiliano, 11 Cali’ Martin, 12 Caratozzolo Danilo, 13 Messana Dario, 14 Tringali Paolo, 15 Di Prima Alessandro. A disposizione: 16 Di Prima Agatino, 17 Tabbacco Angelo, 18 Giunta Maurizio, 19 Letizia Salvatore, 20 Botta Stefano, 21 Scarantino Alessandro, 22 Messana Vincenzo.



© Riproduzione riservata

