Nissa Rugby, trasferta amara in terra etnea: sconfitta contro i Briganti di Librino

Coach Lo Celso dopo la sconfitta: "Abbiamo una settima per riprenderci ed allenarci"

Redazione

Secondo sconfitta consecutiva per la DLF Nissa Rugby che in terra etnea al cospetto dei Briganti di Librino, domenica 5 dicembre, è incappata in un passo falso: i padroni di casa si sono imposti per 42 a 14. Nisseni volenterosi ma che hanno dovuto fare i conti con la voglia di vittoria dei catanesi e con una situazione complessiva della rosa non ottimale poiché falcidiata dagli infortuni. Nisseni sempre in lotta comunque per un biglietto per la post-season del campionato di serie C.

Il tecnico Andrea Lo Celso ha analizzato la sconfitta: “Giocare tre partite in sette giorni poteva nascondere delle insidie: e così è stato! Siamo scesi in campo con 15 uomini ma con tanta voglia di fare. Purtroppo gli infortuni, la stanchezza e i vari acciacchi non ci hanno permesso di essere la squadra di sempre. Nonostante tutto mi complimento con gli amici dei Briganti, il merito della vittoria è loro, perché anche nel momento in cui noi stavamo risalendo e ci siano portati in pareggio, hanno con determinazione schiacciato sull’acceleratore e ci hanno nuovamente superati. Adesso abbiamo questa settimana davanti a noi per recuperare l’intera rosa e con sacrificio allenarci per farci trovare pronti per la prossima partita. Io personalmente voglio crederci, e lo vuole tutta la rosa”.

DLF NISSA RUGBY: 1 Lo Celso Andrea (K), 2 Bruno Vetri, 3 Antony Bruno, 4 Letizia Salvatore, 5 Messana Vincenzo, 6 Dennis Giordano, 7 Famiano Mattia, 8 Ferrara Giuseppe, 9 Tringali Paolo, 10 Di prima Alessandro, 11 Cali’ Martin, 12 Caratozzolo Danilo, 13 Tabbacco Angelo, 14 Pirrera Flavio, 15 Palumbo Michele (vk). A disposizione: Messana Dario, Tringali Manuele e Ficarra Francesco



