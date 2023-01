Nissa Rugby, primo appuntamento ufficiale del 2023 al trofeo Sant'Agata di Catania, in campo Under 9-11-13 e 15

Nissa Rugby, primo appuntamento ufficiale del 2023 al trofeo Sant'Agata di Catania, in campo Under 9-11-13 e 15

La manifestazione si svolgerà, per la prima volta, su due campi della provincia etnea: il "XXV Aprile" San Teodoro Liberato di Librino e il "Polivalente" di San Giovanni la Punta

Redazione

Nissa Rugby gioiosamente in campo per il primo impegno ufficiale del 2023. L’onere è affidato ai piccoli atleti della società nissena della palla ovale impegnati nel trofeo Sant’Agata, a Catania, sabato 28 e domenica 29 gennaio. Consueto assetto da trasferta per il sodalizio del presidente Giuseppe Lo Celso che vede in partenza le categorie under 9-11–13 e 15 accompagnati dalla ‘carovana’ delle famiglie, per trascorrere insieme una coinvolgente giornata di sport e divertimento

La manifestazione si svolgerà, per la prima volta, su due campi della provincia etnea: il "XXV Aprile" San Teodoro Liberato di Librino e il "Polivalente" di San Giovanni la Punta. Inoltre il Trofeo Sant'Agata, per la prima volta, sarà aperto anche alle categorie Under 15, che giocheranno nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, alle ore 15: grande attesa per vedere sul campo squadra provenienti da tutta la Sicilia.

Domenica 29 gennaio, invece, dedicata alla festa del minirugby (Under 7-9-11-13), con compagini provenienti da tutta l'isola: si stima la presenza di oltre 200 piccoli rugbisti. Il trofeo, promosso dal Comitato regionale Sicilia Fir, torna a vivere dopo la pausa dovuta al Covid-19. Tanta trepidazione per l’evento e legittima soddisfazione da parte di organizzatori e partecipanti, per l’importanza e consistenza di questo appuntamento rivolto al rugby giovanile siciliano.



