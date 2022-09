Sport 283

Nissa Rugby, Open Day e festa dell'accoglienza nel quartiere San Luca a Caltanissetta

L'appuntamento è per domani, sabato 17 settembre, a partire dalle 17.30 nel giardino della legalità

Redazione

Il 17 e 18 settembre torna l’Open Day FIR coordinato dal team di Promozione & Sviluppo della Federazione, con il coinvolgimento dei Comitati e delle Delegazioni Regionali della Federazione. Anche a Caltanissetta in programma l’evento grazie all’opera della DLF Nissa Rugby: l’appuntamento è fissato per sabato 17 settembre alle ore 17.30 nel “Giardino della legalità” al quartiere San Luca. L’evento, una vera festa di accoglienza “ovale” aperta a bambine e bambini, ragazze e ragazzi tra i 5 e i 14 anni dal Nord a Sud del Paese, ricostituisce la stretta rete di collaborazione tra Federazione, Territorio e Club attraverso un format ormai rodato con strumenti, vademecum tecnici e linee guida comuni, cui ogni Club può attingere per costruire il proprio evento su misura considerando territorio e comunità di riferimento.

Obiettivo primario, ampliare il bacino delle potenziali rugbiste e dei potenziali rugbisti nella fascia d’età considerata tramite un’esperienza di gruppo vissuta direttamente sul campo e dedicata alla conoscenza del gioco e del Club, al termine della quale ad ogni partecipante sarà rilasciato un “Certificato di Amicizia” firmato dal Presidente della Federazione Italiana Rugby, una delle iniziative più gradite nelle due precedenti edizioni.



