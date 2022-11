Sport 109

Nissa Rugby, festival regionale: tra gli under 15 brillano Giuseppe Fortunato e Andrea Lipani

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso: "Occasioni importanti e fondamentali di crescita e confronto per i nostri giovani"

Redazione

Proficuo ed incessante il lavoro della Nissa Rugby che prosegue con la consueta attenzione gli allenamenti per il mini rugby e per il settore giovanile. Conferme sempre più frequenti giungono all’indirizzo dello staff tecnico della società nissena guidata da Giuseppe Lo Celso. Dimostrazione tangibile, le performance dei due talentuosi nisseni Giuseppe Fortunato e Andrea Lipani nuovamente e brillantemente presenti anche al secondo festival regionale Under 15 che si è svolto sabato 12 novembre a Messina. I due atleti di Caltanissetta si erano già messi in luce durante il primo appuntamento siciliano che si era disputato a Ragusa il 29 ottobre.

Il direttore sportivo della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, sottolinea: “Sono occasioni importanti e fondamentali di crescita e di confronto per i nostri giovani. Siamo felici di come si siano confrontati con tutti i ragazzi dei club siciliani della loro età. La società è fiera di loro e del lavoro costante dei tecnici sulle famiglie e sui nostri mini atleti”.



