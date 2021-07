Sport 179

Nissa Rugby, festa di fine stagione per i più piccoli al Tomaselli di Calttanissetta

Happening di fine stagione tra gelati e sorrisi. Caracusi: "Società impegnata nello sport e sul territorio"

Redazione

05 Luglio 2021 09:39

Giovedì uno luglio si sono conclusi, allo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta, gli allenamenti pomeridiani regolari dedicati alle categorie mini Rugby, dalla Under 6 alla under 14. Una grande festa a cui hanno partecipato anche i familiari dei giovani e che si è conclusa con un gelato artigianale offerto dalla DLF Nissa Rugby a tutti i partecipanti all’happening. Presenti anche Padre Alfonso Cammarata e Padre Oscar. Il primo ha ricordato che il 10 maggio del 1993 celebrò messa nell’impianto sportivo nisseno, San Giovanni Paolo II. “Ero ancora un seminarista ma ricordo tutto di quella giornata memorabile e del messaggio di amore ed impegno lanciato ai giovani e non solo”. Padre Oscar ha invece sottolineato il valore formativo dello sport, sia per il fisico sia per la morale.

Poi è stata la volta del Direttore Tecnico Fabrizio Blandi che ha ringraziato gli istruttori Martina, Evelyn, Sonia, Vincenzo, Francesco e la segreteria composta da Giancarla e Eliana.Gradito ospite della società nissena, del presidente Giuseppe Lo Celso e del Direttore Sportivo Andrea Lo Celso, anche l’assessore allo sport del comune di Caltanissetta Fabio Caracausi che ha evidenziato: “Ci tenevo ad essere presente per ringraziare la DLF Nissa Rugby per l’opera che svolge quotidianamente nello sport e nel territorio. La città è piena di realtà positive e propositive. Vedere qui tanti bambini, tanti genitori e nonni è un messaggio di speranza e di fiducia. Speriamo entro luglio, completate le formalità burocratiche, di dare avvio ai lavori per la posa del manto sintetico al Tomaselli”.



