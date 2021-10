Sport 93

Nissa Rugby, ecco il nuovo staff della squadra: molti i giovani nisseni

Prosegue con entusiasmo e certosina metodicità il progetto del sodalizio

Redazione

15 Ottobre 2021 14:46

Ufficializzato lo staff della DLF Nissa Rugby già al lavoro da oltre due mesi. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha confermato buona parte dei componenti l’organigramma che provengono dai settori giovanili e che sono stati formati dalla squadra nissena. Prosegue con entusiasmo e certosina metodicità il progetto del sodalizio che oltre la consueta attività sportiva, seniores, juniores e mini-rugby, consolida ed amplia le competenze per i progetti didattici e sociali.

Andrea Lo Celso, tecnico prima squadra maschile; Fabrizio Blandi, responsabile tecnico e settore femminile; Sonia Orlando, Martina Malerba, tecnici minirugby; Vincenzo Messana, tecnico juniores in formazione; Evelyn Manganaro, responsabile preparazione fisica del club; Ilaria Cirneco, Francesca Sardo, tecnici mini-rugby in formazione. Eliana Parla e Giancarla Ventura, segreteria.



