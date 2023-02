Salute 223

Nissa Rugby e Comitato di quartiere San Luca: "Sport e sano stile di vita" al Giardino della Legalità

L'appuntamento è fissato per sabato 25 febbraio alle ore 9.30, ma è il primo di una lunga serie di eventi

Redazione

Appuntamento da non perdere sabato 25 febbraio, a partire dalle ore 9.30 a Caltanissetta, al Giardino della Legalità a San Luca. La Nissa Rugby, il Comitato di quartiere San Luca e la Fidas insieme per una mattinata di sport e sano stile di vita. In programma giochi per i bambini, ginnastica dolce per i più grandi e “consigli” sulla generosità del donare. Questo è soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti organizzati nel Giardino della Legalità dal Comitato di Quartiere di San Luca e dalla società della palla ovale presieduta da Giuseppe Lo Celso nell’ambito del progetto di Bilancio Partecipativo “Vivi San Luca”.

Gli eventi sono dedicati a bimbi ed adulti, avranno temi diversi e saranno sempre ricchi di sorprese ed attività aperte a tutti.



