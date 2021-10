Sport 107

Nissa Rugby, domenica 17 ottobre al via il campionato di serie C: esordio a Caltanissetta

La prima partita sarà disputata al Tomaselli contro il San Gregorio. Lo Celso: "Felici di tornare a giocare"

Redazione

12 Ottobre 2021 15:11

Entusiasmo alle stelle in casa DLF Nissa Rugby per l’avvio del campionato di serie C regionale che segna il ritorno all’attività agonistica seniores per la società nissena dopo lo stop causato dalla pandemia. Domenica 17 ottobre, a Caltanissetta stadio “M. Tomaselli”, la DLF Nissa Rugby affronterà la squadra etnea del San Gregorio Catania. La compagine nissena si allena da oltre un mese per preparare al meglio questo appuntamento: in seno allo spogliatoio si respira grande entusiasmo e vige la massima concentrazione per tentare di iniziare la stagione con una vittoria. La squadra è allenata da Andrea Lo Celso, preparatore atletico Evelyn Manganaro, con una rosa che rappresenta un bilanciato mix di atleti di esperienza e ragazzi provenienti dal prolifico settore giovanile della società presieduta da Giuseppe Lo Celso.

Il tecnico, nel corso di questa settimana intensificherà gli allenamenti, per “colmare” il vuoto di gare che dura da due anni. Andrea Lo Celso sottolinea: “Felici di tornare a giocare, di calcare il manto erboso del nostro stadio, nella nostra città. Ci è terribilmente mancata la competizione, il campionato. Il nostro progetto societario punta molto sui giovani nisseni del nostro settore giovanile: abbiamo tanta voglia di ben figurare e di regalare, all’esordio, una gioia ai nostri tifosi. La vittoria più importante sarà scendere in campo e giocare a rugby. Non sappiamo che campionato sarà, siamo solo consapevoli di tutte le difficoltà che incontreremo ma, nonostante tutto siamo pronti ad andare avanti, placcare e andare avanti”.



