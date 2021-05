Sport 160

Nissa Rugby: da domani allo stadio Tomaselli di Caltanissetta tornano in campo bambini e seniores

Accompagnati dal mood #inissiamo al via gli allenamenti: dalle 17.30 toccherà ai piccoli, poi dalle 20 ai grandi

Redazione

03 Maggio 2021 11:29

Tornano a respirare la corroborante aria dello stadio “M. Tomaselli” i giovani e le formazioni seniores (maschile e femminile) della DLF Nissa Rugby. Accompagnati dal mood #inissiamo da martedì 4 maggio al via gli allenamenti: dalle ore 17.30 (18 inizio attività) toccherà ai piccoli, poi dalle ore 20 ai grandi. Attività che saranno svolte tenendo conto dei protocolli di sicurezza, per garantire la massima attenzione. Guidati da sicurezza, responsabilità e divertimento, gli allenatori riprenderanno tutti i programmi dedicati ai bambini, ai ragazzi ed agli adulti.

Già in itinere i lavori di igienizzazione dei locali e dei materiali sportivi. Entusiasmo e gioia animano le attività di riassetto delle attrezzature e di preparazione in questi giorni che separano dalla “ripresa”.



