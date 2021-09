Nissa Rugby, al via la stagione agonistica: allenamenti al Tomaselli per Seniores e Juniores

Sport 92

Gli allenamenti prenderanno il via martedì 14 settembre e si terranno il martedì, giovedì e venerdì

Redazione

10 Settembre 2021 12:58

Tutto pronto in casa DLF Nissa Rugby per l’avvio della stagione sportiva 2021/22 con l’inizio degli allenamenti fissato per martedì 14 settembre. I primi a scendere in campo i bambini del minirugby ed i ragazzi e le ragazze del settore Juniores: dalle ore 17.30 alle 19, stadio comunale “M. Tomaselli”. L’appuntamento è fissato anche per il giovedì e venerdì. Entusiasmo palpabile tra i tecnici ed i ragazzi nel ritornare finalmente ad allenarsi in vista dei campionati giovanili. Poi sempre nei giorni di martedì, giovedì e venerdì ma, dalle ore 20.30 alle 22, sarà la volta delle seniores maschile e femminile. La società ha lavorato alacremente per preparare al meglio la ripresa dell’attività agonistica.

Il presidente della DLF Nissa Rugby, Giuseppe Lo Celso, sottolinea: “In questi due anni, nonostante la pandemia, la società si è impegnata con successo nel volontariato ed abbiamo svolto, ove ci è stato consentito con massimo rispetto delle normative vigenti, l’attività rivolta ai più piccoli. Basti vedere lo straordinario risultato positivo del camp estivo nell’impianto di Portella delle Ginestre. Ora però anche noi non vediamo l’ora di tornare alla normalità, di riprendere tutti i campionati, di misurarci con i nostri avversari sul campo. Ancor più pregnante è questa esigenza per i nostri giovani: i campionati giovanili oltre che confronto sportivo, sono insostituibile palestra di esperienza e socializzazione”. (Foto archivio)



