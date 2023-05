Sport 106

Nissa Rugby a Marsala per il trofeo "Mille Mete" con l'under 11

La squadra nissena sarà in campo con le per confrontarsi con i pari età provenienti da tutta la Sicilia

Redazione

Ben 15 atleti della categoria under 11 della Nissa Rugby saranno impegnati domani a Marsala per la quinta edizione del prestigioso torneo “Mille mete”. Allo stadio municipale “Lombardo Angotta”, la squadra nissena sarà in campo con le per confrontarsi con i pari età provenienti da tutta la Sicilia. Altro probante appuntamento per il settore giovanile della squadra della palla ovale di Caltanissetta che con costanza e pazienza dedica sempre più attenzione alla cura ed alla crescita dei piccoli rugbisti del Centro Sicilia. Alla volta di Marsala, oltre ai 15 atleti, partiranno il presidente Giuseppe Lo Celso, tre tecnici, Andrea Lo Celso, Sonia Orlando e Michele Palumbo, ed alcuni genitori che vogliono vivere gioiosamente una coinvolgente giornata di sport e divertimento.



