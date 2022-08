Sport 89

Nissa, primo test ok: con 5 reti incassa la prima vittoria contro il Geraci

L’allenamento congiunto, disputatosi in tre tempi da trenta minuti ciascuno ha consentito a mister Settineri di provare schemi e giocatori

Redazione

Primo test convincente per la NISSA F.C. di mister Settineri che batte il Geraci che disputerà il prossimo campionato di Promozione. L’allenamento congiunto, disputatosi in tre tempi da trenta minuti ciascuno ha consentito a mister Settineri di provare schemi e tutti i giocatori a sua disposizione. Ma, andiamo subito alla cronaca. La Nissa parte decisa in avanti e all’ottavo minuto sblocca il risultato con un tiro da fuori del nuovo arrivato Módula che si insacca all’angolo basso, alla sinistra del portiere. I biancoscudati spingono, ancora, sull’acceleratore. Al 15’, Sammartino in diagonale realizza il 2 a 0 su assist di Niccoli

Andiamo al Secondo tempo. Al 15' del secondo mini tempo strepitosa punizione da posizione decentrata per la Nissa, la batte l’italo-argentino DiBiase che insacca all'incrocio. Cinque minuti dopo l'estroso Azzara finalizza in gol a conclusione di una splendida azione corale. Tap-in sotto porta imparabile per l’ estremo difensore del Geraci. Sul finire del secondo mini tempo la straordinaria girata del brasiliano Gomez, sugli sviluppi di un corner che si insacca sotto l’incrocio per la definitiva cinquina biancoscudata.

Nella pagina ufficiale www.nissafc.it è disponibile l’intervista del tecnico biancoscudato Alessandro Settineri



