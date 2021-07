Sport 164

Nissa, primo nuovo arrivo in casa biancoscudata: si tratta del difensore Antonio Tiano

Adesso il tentativo di Antonio di fare il grande salto di qualità in una piazza importante come quella biancoscudata

Redazione

08 Luglio 2021 16:36

Primo nuovo arrivo in casa biancoscudata. Si tratta di Antonio Tiano, 22 anni, difensore. Nonostante la sua giovane età, il curriculum di Antonio è già ricco di esperienze importanti. In Promozione ha accumulato un gran numero di presenze con Gescal, Villafranca Messana, Real Rometta, e in Eccellenza con Città di Messina e Pistunina. Insomma tante esperienze nell’area del Messinese e adesso il tentativo di Antonio di fare il grande salto di qualità in una piazza importante come quella biancoscudata che punta al salto in Serie D.



Primo nuovo arrivo in casa biancoscudata. Si tratta di Antonio Tiano, 22 anni, difensore. Nonostante la sua giovane età, il curriculum di Antonio è già ricco di esperienze importanti. In Promozione ha accumulato un gran numero di presenze con Gescal, Villafranca Messana, Real Rometta, e in Eccellenza con Città di Messina e Pistunina. Insomma tante esperienze nell'area del Messinese e adesso il tentativo di Antonio di fare il grande salto di qualità in una piazza importante come quella biancoscudata che punta al salto in Serie D.

Ti potrebbero interessare