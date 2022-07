Sport 167

Nissa, preso un centrale difensivo spagnolo: a Caltanissetta arriva Samuel Hernandez Mederos

Samuel è un centrale sinistro dai piedi buoni, concreto e risoluto, sempre implacabile

Redazione

22 Luglio 2022 11:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nissa-preso-un-centrale-difensivo-spagnolo-a-caltanissetta-arriva-samuel-hernandez-mederos Copia Link Condividi Notizia

Un altro “guerriero” della difesa alla corte della Nissa di mister Alessandro Settineri! Il direttore sportivo Massimo Ferraro ha messo a segno un colpo fantastico, assicurandosi le prestazioni di un centrale spagnolo che vanta importanti esperienze nei campionati professionistici. Un talento indiscutibile di cui si parlerà molto. Si tratta di Samuel Hernandez Mederos, classe 1999 la scorsa stagione al La Cuadra, squadra di Terza Divisione che corrisponde alla Serie C italiana. Nativo di Las Palmas, Samuel è un centrale sinistro dai piedi buoni, concreto e risoluto, sempre implacabile negli interventi in area di rigore, sa spingersi anche in avanti con molta efficacia. La possanza fisica oltre alla tecnica, è un caratteristica che gli consente di avere quasi sempre la meglio nei contrasti con gli avversari.

Oltre al La Cuadra, il centrale ha giocato con Olimpia Grudziadz, Lorca e Los Garrez. Samuel arriva in Italia grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal ds Ferraro con il suo procuratore, Francesco Marino che ha già portato in biancoscudato il giovane portiere D’Amico, la scorsa stagione titolare all’Unitas Sciacca.“Siamo soddisfatti del lavoro fin qui svolto, -afferma Ferraro- adesso dietro siamo a posto. Ci mettiamo al lavoro per completare l’organico. Gli obiettivi sono un centrocampista e un attaccante, abbiamo già le idee chiare”.



Un altro "guerriero" della difesa alla corte della Nissa di mister Alessandro Settineri! Il direttore sportivo Massimo Ferraro ha messo a segno un colpo fantastico, assicurandosi le prestazioni di un centrale spagnolo che vanta importanti esperienze nei campionati professionistici. Un talento indiscutibile di cui si parlerà molto. Si tratta di Samuel Hernandez Mederos, classe 1999 la scorsa stagione al La Cuadra, squadra di Terza Divisione che corrisponde alla Serie C italiana. Nativo di Las Palmas, Samuel è un centrale sinistro dai piedi buoni, concreto e risoluto, sempre implacabile negli interventi in area di rigore, sa spingersi anche in avanti con molta efficacia. La possanza fisica oltre alla tecnica, è un caratteristica che gli consente di avere quasi sempre la meglio nei contrasti con gli avversari. Oltre al La Cuadra, il centrale ha giocato con Olimpia Grudziadz, Lorca e Los Garrez. Samuel arriva in Italia grazie anche all'ottimo lavoro svolto dal ds Ferraro con il suo procuratore, Francesco Marino che ha già portato in biancoscudato il giovane portiere D'Amico, la scorsa stagione titolare all'Unitas Sciacca."Siamo soddisfatti del lavoro fin qui svolto, -afferma Ferraro- adesso dietro siamo a posto. Ci mettiamo al lavoro per completare l'organico. Gli obiettivi sono un centrocampista e un attaccante, abbiamo già le idee chiare".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare