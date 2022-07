Sport 146

Nissa, preso l'attaccante brasiliano Gomes: possiede pregiate qualità tecniche

Il giovane atleta ha anche militato in molte squadre dei campionati portoghesi

Redazione

Lui è Bruno Bryan Gomes dos Reis, ma per comodità si fa chiamare solo BrunoBryan, classe 1994, di professione fa l’attaccante, è nato San Paolo in Brasile e non soffre certo la “saudade”, visto che dalla sua parte ha tante esperienze calcistiche in giro per il mondo, anche in India. Bruno Bryan è un attaccante di ottima statura, possiede pregevoli qualità tecniche ed è piuttosto abile nei colpi di testa. Da oggi, la prima punta brasiliana, è un nuovo giocatore della Nissa. In Italia due esperienze con il Roccella in Calabria e Sait Georges in Alto Adige, dopo avere militato in molte squadre dei campionati portoghesi tra cui di recente Acdr Lamelas, Ginnasio Figurerense e Sporting Meda, mettendo in mostra le sue ottime qualità. Adesso, comincia per Bruno una nuova avventura con la maglia della NISSA F.C.. Una grande opportunità per dare ancora una volta prova delle sue ottime qualità di attaccante.



