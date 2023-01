Sport 192

Nissa: premiata l'ostinazione del team manager. Tesserato l'argentino Agustin Alejandro Modula

Il centrocampista sarà a disposizione del tecnico biancoscudato Alessio Sferrazza già domenica

Redazione

Dopo mesi di duro lavoro, l’ostinazione è stata premiata! Ieri, è infatti arrivato il transfer che consentirà al forte centrocampista argentino, di essere, già domenica, a disposizione del tecnico biancoscudato Alessio Sferrazza. Dicevamo ostinazione, quella che hanno avuto il team manager della Nissa Alessandro Bonanno e il segretario Maurizio Lamendola che si sono impegnati senza lesinare energie per ottenere tutte le documentazioni utili per arrivare al tesseramento. La società ringrazia entrambi per il grande lavoro svolto!

Un altro tassello importante s'aggiunge, dunque, nel mosaico biancoscudato. 𝗔𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗱𝘂𝗹𝗮, classe 1993, ha raggiunto l'apice della sua carriera nel Chacarita Juniors esordendo nella Primera División, nella stagione 2017-18, dove collezionò dieci presenze. Proviene dal club iberico del CD Guadalajara, militante nella Tercera Divisiòn. Ora, questa nuova stimolante esperienza italiana per dimostrare le sue note ed indiscusse capacità in mezzo al campo.



