Nissa Jazz Festival, sul palco l'attore Cochi Ponzoni con il quintetto del trombettista Emilio Soana con "Bird Lives"

Sono loro i protagonisti del settimo concerto della rassegna che si svolge al centro culturale Michele Abbate

Sarà un omaggio al grande jazzista Charlie "Bird" Parker quello che domani, lunedì 1 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate sarà celebrato dall'attore milanese Cochi Ponzoni (famoso anche per la sua attività con Renato Pozzetto, con il duo "Cochi e Renato"), con il quintetto del trombettista Emilio Soana, per il settimo concerto del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte,

Oltre a Cochi Ponzoni, voce recitante, il quintetto che lo accompagnerà è composto da Emilio Soana tromba, Gabriele Comeglio sax alto, Claudio Angeleri piano, Marco Esposito, basso elettrico, Federico Monti batteria.“Bird lives!”, ripercorre la vita sregolata di Charlie “Bird” Parker, il musicista che ha rivoluzionato la storia del jazz e che ha inventato il be-bop prematuramente scomparso all’età di 35 anni. Cochi Ponzoni, che interpreterà Charlie Parker attraverso alcune interviste originali dell’epoca, è un attore amatissimo dal pubblico italiano fin da quando, alla fine degli anni ’70, esordì sul piccolo schermo con l’inseparabile Renato Pozzetto, dando vita a show che hanno influenzato la storia della comicità italiana. Lo spettacolo racconta la vita del grande sassofonista statunitense attraverso una sceneggiatura teatrale originale. Emilio Soana è stato la prima tromba per eccellenza di molte big band, italiane ed europee: nel corso della sua lunga carriera ha suonato con i più grandi nomi del jazz e del pop internazionale, da Ray Charles a Stevie Wonder, da Mina a Natalie Cole, solo per citarne alcuni.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



