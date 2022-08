Eventi 158

Nissa Jazz Festival, sul palco la cantante Rita Payes ed il chitarrista Pol Batlle

Prosegue la rassegna che si tiene al centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta

Saranno Pol Batlle e Rita Payés in duo stasera Venerdì 5 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, i protagonisti del penultimo appuntamento del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte, Una messa in scena familiare; una chitarra elettrica, un trombone e due splendide voci. Voce meravigliosa, trombonista eccezionale e presenza carismatica Rita Payés ha vissuto e respirato musica sin da bambina grazie alla sua famiglia di musicisti. Pol Batlle è una nuova ventata di energia che può metterti al tappeto in una sola canzone. Una cantante con un altissimo talento interpretativo che trasforma ogni canzone in un viaggio difficile da dimenticare.

Pol Batlle e Rita Payés uniscono le forze per creare il duetto più intimo ed emozionante che possiate mai ascoltare. Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



