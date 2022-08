Eventi 176

Nissa Jazz Festival, sul palco i "Cratere Centrale" con il loro funk, house e hip hop

Appuntamento stasera Ggovedì 4 alle 21 al Centro Culturale Michele Abbate a Caltanissetta

Redazione

04 Agosto 2022 09:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nissa-jazz-festival-sul-palco-i-cratere-centrale-con-il-lorofunk-jazz-broken-beat-house-e-hip-hop Copia Link Condividi Notizia

Una ventata di funk, jazz, broken beat, house e hip hop, arriverà stasera Giovedì 4 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, con il concerto della formazione catanese "Cratere Centrale" decimo appuntamento del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte, I "Cratere Centrale" sono Dario Aiello DJ, Andrea Normanno DJ, Cristiano Giardini sax e Daniele Salamone tastiere, e sono una band Siciliana fondata da Dario Aiello e Andrea Normanno, due musicisti/dj catanesi accomunati dalla passione per la club culture tanto quanto da quella per il funk e il jazz. Insieme a Daniele Salamone alle tastiere e Cristiano Giardini al sax, veterano della scena jazz siciliana, mischiano funk e jazz a broken beat, house e hip hop.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



Una ventata di funk, jazz, broken beat, house e hip hop, arriverà stasera Giovedì 4 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, con il concerto della formazione catanese "Cratere Centrale" decimo appuntamento del Nissa Jazz Festival, organizzato dall'associazione culturale Musicarte, I "Cratere Centrale" sono Dario Aiello DJ, Andrea Normanno DJ, Cristiano Giardini sax e Daniele Salamone tastiere, e sono una band Siciliana fondata da Dario Aiello e Andrea Normanno, due musicisti/dj catanesi accomunati dalla passione per la club culture tanto quanto da quella per il funk e il jazz. Insieme a Daniele Salamone alle tastiere e Cristiano Giardini al sax, veterano della scena jazz siciliana, mischiano funk e jazz a broken beat, house e hip hop. Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione "cerca": Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 - 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare