Nissa Jazz Festival, sul palco del centro Abbate di Caltanissetta il quintetto di Alessandro Presti

Il secondo appuntamento con la rassegna è per domani, mercoledì 27 luglio

Secondo appuntamento con il quintetti di Alessandro Presti Mercoledì 27 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate per il Nissa Jazz Festival, la rassegna di concerti che sino al 6 Agosto vedrà ogni sera al Centro Culturale Michele Abbate, esibirsi 36 musicisti in 12 concerti giornalieri consecutivi. Ad organizzarla l’associazione culturale Musicarte,

La formazione con la quale si esibirà il trombettista Alessandro Presti è composta da Daniele Tittarelli al sax alto e soprano, Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria.

Alessandro Presti sta imponendo il suo talento all’attenzione degli ambienti jazzistici internazionali grazie all’innata musicalità e a un rigoroso studio del linguaggio hard bop, con uno sguardo sempre attento ai nuovi stilemi del jazz newyorchese. Già attivo con nomi quali Roberto Gatto ed Eddie Gomez, il giovane trombettista messinese presenta, in qualità di leader, un quintetto che riunisce cinque grandi talenti della scena italiana che solleticherà i fini palati degli amanti dei mitici Jazz Messengers.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



