Nissa Jazz Festival, stasera sul palco Pietro Tonolo ai sassofoni e Paolo Birro al pianoforte

Sono i loro i protagonisti del sesto concerto che si terrà alle 21 al Centro Culturale Michele Abbate

Giunge a metà percorso Il Nissa Jazz Festival, con il sesto concerto di Domenica 31 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, dove si esibiranno Pietro Tonolo ai sassofoni e Paolo Birro al pianoforte, La rassegna di dodici concerti consecutivi al Centro Abbate è organizzata dall’associazione culturale Musicarte,

Pietro Tonolo, sassofonista e compositore, è nato a Mirano (Venezia) nel 1959, ed ha iniziato a suonare jazz professionalmente attorno al '79, abbandonando una già intrapresa attività come violinista classico. In quel periodo si trasferisce a Milano dove collabora con alcuni tra i migliori jazzisti italiani fra cui Franco D'Andrea, Luigi Bonafede, Gianni Cazzola, Larry Nocella, Massimo Urbani. Dall'81 all'86 fa spesso parte del gruppo di Enrico Rava. Nell'estate dell'82 é nella "Gil Evans Orchestra" a fianco di musicisti quali Steve Lacy, Lew Soloff, Ray Anderson; con questa suona nell'84/85 allo "Sweet Basil" di New York e nell'87 al festival di "Umbria Jazz". A partire dall'83 si è esibito in jazz clubs, ha dato concerti e ha partecipato a trasmissioni radiotelevisive in tutta Europa e negli Stati Uniti, sia come leader di propri gruppi che come sideman.

Ha collaborato con Kenny Clarke, Roswell Rudd, Sal Nistico, Chet Baker (con cui ha suonato a New York nell'85) Lee Konitz, John Surman, George Lewis, Barry Altschul, Joe Chambers, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Dave Holland, Tony Oxley, Steve Swallow, Paul Motian (del cui gruppo "Electric Bebop Band" dal '99 fa parte), solo per citare alcuni nomi.

Nell'86 inizia un intenso sodalizio con la pianista romana Rita Marcotulli, in duo o in quartetto con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto, raccogliendo molti consensi di critica e di pubblico.

Dall'88 collabora con il gruppo di Henri Texier (con cui ha suonato in Francia, Italia, Messico, Cuba, Egitto,Siria), con Enrico Pieranunzi e con Giovanni Tommaso, dirigendo inoltre propri gruppi (con Piero Leveratto, Sandro Gibellini, Alfred Kramer, Roberto Rossi) e suonando e scrivendo per la big band "Keptorchestra" e per il quartetto di sassofoni "Arundo Donax".

Ha partecipato alle più importanti manifestazioni jazzistiche italiane e si è esibito al "Jazz Festival" di Berlino, al "Jazz Jamboree" di Varsavia, alla "Grand Parade du Jazz" di Nizza e ai Festivals di Parigi, Vienna, Amiens, L'Aja, North Carolina, Amburgo, Leverkusen, Ankara, Smirne e Tel Aviv, Dublino.

Paolo Birro si diploma in pianoforte al Conservatorio di Vicenza e dal 1987 si dedica esclusivamente al jazz. Inizia così la sua intensa attività concertistica a fianco dei più significativi musicisti italiani e stranieri, tra i quali Lee Konitz, Scott Hamilton, Gary Bartz, Steve Grossman, Art Farmer, Johnny Griffin, Ray Mantilla, Enrico Rava e molti altri. Miglior nuovo talento nel referendum Top Jazz 1995 indetto da Musica Jazz, Birro attiva anche collaborazioni di grande prestigio, tra le quali ricordiamo quella con il compositore Carlo Boccadoro per un progetto commissionato dal Teatro alla Scala di Milano e con il flautista austriaco Guenther Wehinger.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta





