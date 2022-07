Eventi 252

Nissa Jazz Festival, stasera in concerto la contrabbassista Federica Michisanti

La rassegna prosegue questa sera, sabato 30 Luglio alle 21, al Centro Culturale Michele Abbate a Caltanissetta

Redazione

La contrabassista Federica Michisanti, in trio con Simone Maggio al pianoforte e Matt Renzi al sax tenore, si esibiranno Sabato 30 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissettaper per il quinto appuntamento del Nissa Jazz Festival, la rassegna di dodici concerti consecutivi organizzata dall’associazione culturale Musicarte,

Federica Michisanti, bassista e contrabbassista, ha studiato a Roma presso l'Università della Musica ed il Saint Louis College of Music. Ha frequentato i seminari di Siena Jazz e Città di castello (con Ramberto Ciammarughi e Miroslav Vitous). Ha studiato musica classica con il Maestro Andrea Pighi. Scrive musica e nel 2012 ha pubblicato il suo primo disco Trioness, con Simone Maggio al piano ed Emanuele Melisurgo al sax tenore e soprano. Nel gennaio 2017 è uscito per la Filibusta Records il suo secondo disco, intitolato "ISK". Stessa formazione ma registrato con Matt Renzi al sax tenore, oboe, corno inglese e clarinetto basso e Simone Maggio al piano. ISK è distribuito in Giappone da Albore Jazz. Nel numero di marzo 2017 della rivista MUSICA JAZZ è stato consigliato tra i dischi del mese. TRIONESS è diventato il nome del progetto, che ora vede Marcello Allulli al sassofono tenore. Il trio è stato ospite delle trasmissioni di Radio Rai 3 La Stanza della Musica a cura di Stefano Roffi e Battiti di Pino Saulo per una performance live ed ha presentato il lavoro discografico presso "La Casa del jazz" di Roma, oltre ad aver suonato in molti dei Jazz Club italiani e partecipato a prestigiosi festival come Fano Jazz , Mantova Jazz e al Sopot Jazz Festival in Polonia. Prima classificata nel Top Jazz, il referendum annuale indetto dalla rivista Musica Jazz, nella sezione nuovi talenti 2018. Già l'anno precedente era seconda nel Top Jazz Nuovi talenti 2017. Il suo ultimo disco Silent Rides è settimo nella classifica dei dieci migliori dischi italiani dell'anno 2018 secondo Musica Jazz. Nel 2018 nasce il nuovo progetto Federica Michisanti Horn Trio, con Francesco Lento alla tromba e flicorno e Francesco Bigoni al sax tenore e clarinetto, con i quali ha registrato il primo disco SILENT RIDES (Filibusta Records), uscito ad ottobre, segnalato nel numero di novembre della rivista MUSICA JAZZ tra i dischi del mese. Collabora con Emanuele Maniscalco, con il batterista londinese Phelan Burgoyne, con Greg Burk e Gianni Trovalusci, Nell'aprile 2016 ha partecipato alla registrazione del disco Omaggio a Janis Joplin - Jazz Corner, Jazz Italiano live alla Casa del Jazz, la collana del jazz uscita in edicola nella stagione 2016 edita da L'Espresso di Repubblica, nel quale è contenuto anche un brano da lei cofirmato. In Germania ha collaborato con la sassofonista Nicole Johanngten, con la quale ha suonato in diversi festival e jazz club tra Svizzera e Germania. Con il progetto "Sisters in Jazz", che include anche la sassofonista/cantante di New York Cammille Thurman, ha suonato tra Polonia e Ucraina (Jazz Bezz, Jazz UA e nei principali jazz club). In Polonia collabora con il pianista Joachim Mencel.



Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



© Riproduzione riservata

