Nissa Jazz Festival, la pianista Francesca Tandoi ed il suo trio per l'ottavo appuntamento della rassegna

Appuntamento questa sera martedì 2 agosto al Centro Culturale Michele Abbate a Caltanissetta

Redazione

Ottavo appuntamento Martedì 2 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte, con il trio della pianista Francesca Tandoi, con Stefano Senni al contrabbasso e Francesco Campanella alla batteria. Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader che già vanta un percorso costellato di successi in tutto il mondo. Le sue perfomances in trio sono state definite più volte “un’esplosione di swing” e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ha alle spalle un’intensa attività di sideman avendo collaborato con artisti di fama internazionale ma negli ultimi anni è stata la formula del trio ad esserle più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità in cui mantiene ben saldo il legame con il passato e la tradizione jazzistica ma con la mente proiettata verso il futuro.

In soli pochi anni di carriera, si è fatta apprezzare dal pubblico internazionale suonando in alcuni fra i più importanti jazz Festival, teatri e jazz Club in giro per il mondo come il North Sea jazz festival, Umbria jazz, Cork jazz, Breda jazz, Amsterdam Arena Stadium e molti altri in USA, Indonesia, India, Giappone, Sud Africa, Russia e in tutta Europa.

Come leader dei suoi trio dal 2014 ad oggi ha già all’attivo diverse registrazioni “For elvira” “Something blue” “Magic Three” e “ Wind dance”. Quest’ultimo appare nella classifica “top 10 best jazz albums of 2017” della famosa rivista giapponese “Jazz Life”. La stessa rivista la definisce, sempre nel 2016, uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz Europea. In uscita nel 2022 il suo ultimo lavoro discografico “When in Rome”.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta







