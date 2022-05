Eventi 73

"Nissa jazz festival", la pianista Daniela Schackter si esibisce al Margherita di Caltanissetta

Ultimo appuntamento della stagione con la rassegna "Women in Jazz-Nissa Jazz Festival"

Redazione

Ultimo appuntamento della stagione “Women in Jazz – Nissa Jazz Festival”, venerdì prossimo 20 Maggio alle ore 21 al Teatro Comunale Regina Margherita con il concerto della pianista Daniela Schackter, che si esibisce a Caltanissetta in trio con il contrabbassista Marco Panascia ed il batterista Enzo Zirilli. La stagione di concerti tutta al femminile, è organizzata dall’associazione culturale Musicarte di Caltanissetta in collaborazione con l’associazione Catania Jazz.

Daniela Schächter, pianista cantante e compositrice, nasce e cresce a Messina e nel 1999 si trasferisce negli Stati Uniti d’America. Daniela insegna voce e pianoforte al Berklee College of Music Boston MA dal 2008. Per maggiori informazioni si prega di visitare il suo sito ufficiale. Prevendita biglietti con scelta del posto online. https://www.diyticket.it/events/Musica/7334/daniela-schachter-trio L’ingresso al concerto è regolato dalle attuali norme anti Covid. Informazioni: 3483206302 – 329 4092278.



