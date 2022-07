Eventi 277

Nissa Jazz Festival: dal 26 luglio al 6 agosto a Caltanissetta 12 concerti con 36 musicisti

Ad aprire la rassegna Martedì prossimo 26 Luglio sarà la cantante svizzera Yumi Ito in trio

Redazione

Dal 26 Luglio al 6 Agosto il Nissa Jazz Festival, con 36 musicisti che si esibiranno in 12 concerti giornalieri consecutivi. Apre la cantante svizzera Yumi Ito in trio e chiude il 6 Agosto la giovanissima pianista e cantante Frida Bollani Magoni. Una rassegna di concerti jazz, dal 26 Luglio al 6 Agosto, che vedrà ogni sera alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate, esibirsi con 36 musicisti in 12 concerti giornalieri consecutivi. Ad organizzarla l’associazione culturale Musicarte, attiva da 31 anni nell’organizzazione di eventi musicali e culturali di alto livello qualitativo, che anche in questa occasione permette a Caltanissetta di rimanere nei circuiti musicali jazzistici siciliani e nazionali.

Ad aprire la rassegna Martedì prossimo 26 Luglio sarà la cantante svizzera Yumi Ito in trio, e il festival proseguirà Mercoledì 27 Luglio ore 21 con ALESSANDRO PRESTI quintet, Giovedì 28 Luglio ore 21 con la giovanissima musicista spagnola Alba Armengou voce e tromba, con Vicente Lopez alla chitarra, Venerdì 29 Luglio ore 21 Mark Priore trio, Sabato 30 Luglio ore 21 la contrabassista Federica Michisanti in trio, Domenica 31 Luglio ore 21 il duo di Pietro Tonolo al sax e Paolo Birro al piano, Lunedì 1 Agosto ore 21 "Bird Lives " – un omaggio a Charlie Parker con Cochi Ponzoni (del famoso duo “Cochi e Renato”) voce recitante e l’Emilio Soana quintet, Martedì 2 Agosto ore 21 Francesca Tandoi trio, Mercoledì 3 Agosto ore 21 il talentuoso pianista Kevin Hays, Giovedì 4 Agosto ore 21 i siciliani “Cratere Centrale”, Venerdì 5 Agosto ore 21 Rita Payes voce e Trombone con Pol Battle alla chitarra elettrica, e a conclusione della rassegna, Sabato 6 Agosto ore 21 la giovanissima Frida Bollani Magoni al piano e voce, figlia d’arte del noto pianista Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni.

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita. I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival. Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



