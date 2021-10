Eventi 195

"Nissa Jazz Festival" compie 30 anni, riparte con sette concerti tutti al femminile

Il programma della stagione concertistica sarà presentato Domenica 17 Ottobre alle 18 a

Redazione

16 Ottobre 2021 12:59

Dopo i 12 concerti estivi della rassegna “The Heart of Jazz – I Sapori del Jazz” al Centro Culturale Michele Abbate, ritorna il jazz in teatro proposto dalla storica associazione Musicarte di Caltanissetta, che quest’anno compie trent’anni dalla sua costituzione, e ritorna con una stagione concertistica tutta al femminile dal titolo “Nissa Jazz Festival – Women in Jazz”, organizzata da Musicarte in collaborazione con l’associazione Catania Jazz ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e che avrà luogo al Teatro Comunale Regina Margherita.

Il programma della stagione concertistica sarà presentato Domenica 17 Ottobre alle 18 al ristorante “Sale e Pepe” a Villa Barile” di Via delle Calcare a Caltanissetta, con un aperitivo offerto da Musicarte e Catania Jazz a tutti gli appassionati di musica jazz che già hanno prenotato gli abbonamenti alla stagione, e che nell’occasione gli verranno consegnati, e a quelli che vorranno acquistare l’abbonamento in questa occasione. Il costo dell’abbonamento ai 7 concerti è di € 75,00 + 5,00 di prevendita. Gli abbonamenti oltre alla vendita all’evento di Domenica (il pagamento si potrà effettuare anche con Bancomat e carte di credito), sarà possibile acquistarli da Lunedì 18 Ottobre on line su www.diyticket.it

Ana Carla Maza, Kadri Voorand, Federica Michisanti, Eva Fernandez, Johanna Summer, Sissi Castrogiovanni e la cantante israeliana NOA sono le sette donne protagoniste della stagione jazz 2021-2022 di Musicarte a Caltanissetta. Saranno presenti alla presentazione il presidente dell’associazione culturale Musicarte Piergiovanni Zaffora insiema agli altri soci del sodalizio nisseno, ed il direttore artistico di Catania Jazz Pompeo Benincasa. L’ingresso all’incontro avverrà tramite controllo del Green Pass o del tampone effettuato entro le 48 ore dall’evento. Informazioni ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302



Dopo i 12 concerti estivi della rassegna "The Heart of Jazz - I Sapori del Jazz" al Centro Culturale Michele Abbate, ritorna il jazz in teatro proposto dalla storica associazione Musicarte di Caltanissetta, che quest'anno compie trent'anni dalla sua costituzione, e ritorna con una stagione concertistica tutta al femminile dal titolo "Nissa Jazz Festival - Women in Jazz", organizzata da Musicarte in collaborazione con l'associazione Catania Jazz ed il patrocinio del Comune di Caltanissetta, e che avrà luogo al Teatro Comunale Regina Margherita. Il programma della stagione concertistica sarà presentato Domenica 17 Ottobre alle 18 al ristorante "Sale e Pepe" a Villa Barile" di Via delle Calcare a Caltanissetta, con un aperitivo offerto da Musicarte e Catania Jazz a tutti gli appassionati di musica jazz che già hanno prenotato gli abbonamenti alla stagione, e che nell'occasione gli verranno consegnati, e a quelli che vorranno acquistare l'abbonamento in questa occasione. Il costo dell'abbonamento ai 7 concerti è di € 75,00 + 5,00 di prevendita. Gli abbonamenti oltre alla vendita all'evento di Domenica (il pagamento si potrà effettuare anche con Bancomat e carte di credito), sarà possibile acquistarli da Lunedì 18 Ottobre on line su www.diyticket.it Ana Carla Maza, Kadri Voorand, Federica Michisanti, Eva Fernandez, Johanna Summer, Sissi Castrogiovanni e la cantante israeliana NOA sono le sette donne protagoniste della stagione jazz 2021-2022 di Musicarte a Caltanissetta. Saranno presenti alla presentazione il presidente dell'associazione culturale Musicarte Piergiovanni Zaffora insiema agli altri soci del sodalizio nisseno, ed il direttore artistico di Catania Jazz Pompeo Benincasa. L'ingresso all'incontro avverrà tramite controllo del Green Pass o del tampone effettuato entro le 48 ore dall'evento. Informazioni ai numeri: 329 4092278 e 348 3206302

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare