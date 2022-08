Eventi 145

Nissa Jazz Festival, sul palco il pianista americano Kevin Hays in trio

Si tratta del nono appuntamento della rassegna che si tiene al centro Michele Abbate

Redazione

03 Agosto 2022 09:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/nissa-jazz-festival-appuntamento-questa-sera-con-il-pianista-americano-kevin-hays-in-trio- Copia Link Condividi Notizia

Sarà il pianista americano Kewn Hays, in trio con Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Joe Santo alla batteria, protagonisti del nono concerto Mercoledì 3 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate del Nissa Jazz Festival, organizzato dall’associazione culturale Musicarte, Kevin Hays è un pianista e compositore jazz americano. Vncitore del Grammy Award,è riconosciuto a livello internazionale come uno dei musicisti più originali e avvincenti della sua generazione.

Le sue numerose registrazioni sono state acclamate dalla critica, dal The New York Times al Downbeat Magazine, e Jazz Times. Ha iniziato a suonare a New York mentre era ancora al liceo e ha guidato il suo primo disco nel 1990. Ha registrato più di venti album come leader o co-leader, di cui tre ciascuno per SteepleChase e Blue Note Records. Ha guidato un trio di lunga data con il bassista Doug Weiss e il batterista Bill Stewart, e ha anche cantato con il suo New Day Trio del bassista Rob Jost e del batterista Greg Joseph. Di lui Brad Mehldau ha detto: “Kewin Hays è un vero originale. Tutto ciò che suona ha un’intelligenza ed uno swing profondi”

Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



Sarà il pianista americano Kewn Hays, in trio con Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Joe Santo alla batteria, protagonisti del nono concerto Mercoledì 3 Agosto alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate del Nissa Jazz Festival, organizzato dall'associazione culturale Musicarte, Kevin Hays è un pianista e compositore jazz americano. Vncitore del Grammy Award,è riconosciuto a livello internazionale come uno dei musicisti più originali e avvincenti della sua generazione. Le sue numerose registrazioni sono state acclamate dalla critica, dal The New York Times al Downbeat Magazine, e Jazz Times. Ha iniziato a suonare a New York mentre era ancora al liceo e ha guidato il suo primo disco nel 1990. Ha registrato più di venti album come leader o co-leader, di cui tre ciascuno per SteepleChase e Blue Note Records. Ha guidato un trio di lunga data con il bassista Doug Weiss e il batterista Bill Stewart, e ha anche cantato con il suo New Day Trio del bassista Rob Jost e del batterista Greg Joseph. Di lui Brad Mehldau ha detto: "Kewin Hays è un vero originale. Tutto ciò che suona ha un'intelligenza ed uno swing profondi" Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione "cerca": Nissa Jazz Festival.

Informazioni: 329 40.92.278 - 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare