Eventi 80

Nissa Jazz Festival, quarto appuntamento con il trio del pianista francese Mark Priore

Appuntamento domani, venerdì 29 luglio alle 21 al centro Culturale Michele Abbate

Redazione

Un giovane pianista francese, Mark Priore, ed il suo trio, si esibiranno per il quarto appuntamento del Nissa Jazz Festival Venerdì 29 Luglio alle ore 21 al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta, per il Nissa Jazz Festival, la rassegna di dodici concerti consecutivi organizzata dall’associazione culturale Musicarte,La formazione del trio è composta da Mark Priore al piano, Benoit Quentin al contrabbasso e da Manfredi Crocivera alla batteria.

Introdotto al pianoforte classico all'età di 5 anni, Mark Priore si innamorò del jazz e iniziò a studiarlo da solo. Si è poi diplomato al Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi con il massimo dei voti. Allo stesso tempo, è diventato un ricercato sideman a Parigi e in Europa (Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Polonia...) dove ha collaborato, tra gli altri, con Nguyen Le, Prabhu Édouard, Baiju Bhatt, Sylvain Gontard. Ha anche registrato 4 album tra cui quello di Robinson Khoury ("Frame of Mind") ed eseguito prestigiose prime parti come quelle di Robert Glasper o Bojan Z. Ha vinto il 1° Premio del Concorso UDDJ 2014 con la sua prima formazione , il Gran Premio del Concorso Internazionale "Jazz in Baikal" (Russia) in duo, e ha recentemente vinto il 2° Premio del Concorso Internazionale di Coro Jazz Pianoforte di cui Martial Solal è stato Presidente Onorario. Il costo del biglietto del singolo concerto è €.10, tranne il concerto di Frida Bollani Magoni che ha il costo di €.20. Abbonamenti: 6 concerti a 50 euro, oppure 80 euro dodici concerti. 70 euro per 12 concerti per gli abbonati al buio della prossima stagione invernale di Musicarte al Teatro Margherita.

I biglietti dei singoli concerti e le diverse formule di abbonamento, si possono acquistare online dal sito: https://www.diyticket.it/ digitando nella sezione “cerca”: Nissa Jazz Festival. Informazioni: 329 40.92.278 – 348 320.63.02 Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta



