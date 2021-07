Sport 54

Nissa, in centrocampo ci sarà ancora Matteo Bisogno: la società lo ha riconfermato

Un giocatore che ci mette grinta e cuore e che ama le battaglie, praticamente l’anima del reparto nevralgico biancoscudato

Redazione

08 Luglio 2021 09:48

Il leone del centrocampo biancoscudato ruggirà anche la prossima stagione. Per Matteo Bisogno arriva infatti una meritata riconferma. Un giocatore che ci mette grinta e cuore e che ama le battaglie, praticamente l’anima del reparto nevralgico biancoscudato. È sempre presente in tutte le zone del campo e quando c’è da lottare per la conquista della palla non si tira mai indietro. Una certezza insomma per il gioco che predilige il tecnico Angelo Bognanni, il quale conta molto sulla grinta di Matteo. Al giovane e promettente centrocampista va l’incoraggiamento della società e dei tifosi per una stagione che deve essere vincente!



Il leone del centrocampo biancoscudato ruggirà anche la prossima stagione. Per Matteo Bisogno arriva infatti una meritata riconferma. Un giocatore che ci mette grinta e cuore e che ama le battaglie, praticamente l'anima del reparto nevralgico biancoscudato. È sempre presente in tutte le zone del campo e quando c'è da lottare per la conquista della palla non si tira mai indietro. Una certezza insomma per il gioco che predilige il tecnico Angelo Bognanni, il quale conta molto sulla grinta di Matteo. Al giovane e promettente centrocampista va l'incoraggiamento della società e dei tifosi per una stagione che deve essere vincente!

Ti potrebbero interessare