Nissa, il vice capitano Tosto rimane nella squadra biancoscudata per un'altra stagione

Uno dei punti forza del gruppo di mister Bognanni, che vuole contribuire ancora al progetto in cui crede fermamente

Redazione

15 Luglio 2021 16:05

Dove eravamo rimasti? Dal fuoco dell’Etna che ha dentro e che lo rende inarrestabile sia quando lo metti al centro della difesa che quando scorrazza sulla fascia incutendo timore agli avversari. Salvatore Tosto, vice capitano della squadra biancoscudata, rimane alla Nissa per un’altra stagione. Una certezza. Uno dei punti forza del gruppo di mister Bognanni, che vuole contribuire ancora al progetto in cui crede fermamente. Grinta, esperienza, tecnica e fiuto del gol. Si perché Salvo è uno che vede bene la porta e segna gol che spesso decidono una partita. Lo abbiamo sperimentato la scorsa stagione in varie occasioni, con la Sancataldese ad esempio, sua ex squadra. Ma Salvatore Tosto è anche un uomo importante per il gruppo, un leader in tutti i sensi perché sa motivare la squadra sia in campo che fuori. Averlo ancora in maglia biancoscudata e’ sicuramente un grande colpo, messo a segno dal presidente Arialdo Giammusso e dal direttore sportivo Giancarlo Bonsignore che ieri sera hanno chiuso la trattativa. A Salvo va l’abbraccio e l’incoraggiamento di società e tifosi. Altre battaglie ci attendono sul campo, insieme al nostro Re dell’Etna!



