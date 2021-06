Nissa, entra a far parte dello staff tecnico il "mental coach": si tratta di Vincenzo Giorgio

Vincenzo Giorgio, 31 anni, di Caltanissetta è stato chiamato dalla dirigenza a ricoprire questo importante e innovativo ruolo

24 Giugno 2021 12:21

Lo staff tecnico della Nissa si arricchìsce di una nuova figura, praticamente una novità per il calcio dilettantistico e non solo. Si tratta del “mental coach” della prima squadra. A ricoprire questo importante e innovativo ruolo, sarà il dottor Vincenzo Giorgio, 31 anni, di Caltanissetta, laureato in Psicologa. Vincenzo, recentemente ha studiato con lo staff di psicologi della Juventus, sotto la guida del professor Giuseppe Vercelli e applicherà il modello “Sfera” che cura l’analisi e la ottimizzazione della prestazione sportiva degli atleti. Nella foto Vincenzo Giorgio con il presidente Arialdo Giammusso e con il preparatore atletico Michele Gallo.



