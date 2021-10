Sport 160

Nissa, dalla serie C argentina arriva il difensore centrale Cristian Gonzales

Gonzales si trova da tre settimane in Italia, e dopo una breve parentesi alla Torrenovese, è arrivato alla Nissa

Redazione

23 Ottobre 2021 13:36

Arriva direttamente dalla Serie C Argentina il rinforzo per la difesa della Nissa! Ha firmato questa mattina la lista che lo lega alla società biancoscudata, Cristian Gonzales, 27 anni, difensore centrale di Buenos Aires. Nato celcisticamente nel Villa Rosales, Cristian ha esordito in prima squadra nell’Esportivo Italiano in serie B, ed ha giocato alcune stagioni titolare al Tallares Payro (Serie C Argentina). Gonzales si trova da tre settimane in Italia, e dopo una breve parentesi alla Torrenovese, è arrivato alla Nissa con la quale si allena da una settimana. Il difensore argentino già da domani per la sfida casalinga contro il Marsala, sarà a disposizione del mister Angelo Bognanni.



