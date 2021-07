Nissa, confermato il portiere Keba Jabber: rimarrà in maglia biancoscudata

Sport 129

Nissa, confermato il portiere Keba Jabber: rimarrà in maglia biancoscudata

Anche Keba Jabber, dopo la brillante stagione appena conclusasi, rimane nella squadra per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Redazione

21 Luglio 2021 15:52

Un’altra importante conferma in casa Nissa. E’ quella del portiere Keba Jabber che dopo la brillante stagione appena conclusasi, ha deciso di continuare la sua esperienza in maglia biancoscudata, convinto della bontà del progetto. Keba questa mattina ha firmato la lista che lo lega anche per la prossima stagione alla Nissa.



Un'altra importante conferma in casa Nissa. E' quella del portiere Keba Jabber che dopo la brillante stagione appena conclusasi, ha deciso di continuare la sua esperienza in maglia biancoscudata, convinto della bontà del progetto. Keba questa mattina ha firmato la lista che lo lega anche per la prossima stagione alla Nissa.

Ti potrebbero interessare