Nissa, confermata la linea della continuità: direttore sportivo e allenatore rimangono al loro posto

La Nissa è arrivata da matricola ad un passo dalla finale per la promozione in serie D. Bonsignore e Bognanni si metteranno subito al lavoro

Redazione

30 Giugno 2021 12:24

La costruzione di una stagione vincente, deve avere basi solide, affidandosi a uomini in grado di diventare punti di riferimento per la società e per i tifosi. Per questo il presidente Arialdo Giammusso ha deciso di promuovere la linea della continuità, confermando il direttore sportivo Giancarlo Bonsignore e l’allenatore Angelo Bognanni. Una riconferma strameritata per entrambi che hanno lavorato finora con grande professionalità e competenza. D’altra parte i risultati parlano chiaro. La Nissa è infatti arrivata da matricola ad un passo dalla finale per la promozione in serie D. Bonsignore e Bognanni si metteranno subito al lavoro per allestire una squadra in grado di lottare per la vittoria finale. E allora ad entrambi, la società e i tifosi non possono che augurare buon lavoro, nella speranza che il grande sogno possa a fine stagione diventare realtà!



