Nissa calcio, Omar Diop torna a Caltanissetta per indossare la casacca biancoscudata

Un'operazione di mercato complessa che è stata conclusa con successo nella tarda serata di ieri. Un trasferimento fortemente voluto dal giocatore, dal presidente Arialdo Giammusso e da tutta la società che ha contribuito pienamente per la buona riuscita della trattativa. Già da oggi pomeriggio, Omar sarà a disposizione del tecnico Angelo Bognanni, per preparare con la squadra, la difficile trasferta di domenica a Sciacca. Il ritorno di Omar Diop va dunque a completare il reparto difensivo. Questa operazione chiude il mercato della Nissa anche se in queste ore la società rimarrà attenta e se ci saranno altre opportunità "last minute", cercherà di coglierle al volo.