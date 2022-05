Sport 232

Nissa calcio, le dimissioni di Giammusso sono irrevocabili: per due anni è stato ai vertici della squadra

Termina un biennio sotto la guida di un instancabile uomo che non ha lesinato impegno, energie ed amore

Redazione

Si è conclusa l’assemblea della Asd. Nissa FC, nel corso della quale i soci hanno preso atto delle dimissioni, irrevocabili, che il presidente Arialdo Giammusso ha provveduto a rassegnare ed a comunicare alcuni giorni addietro. Termina pertanto un biennio sotto la guida di un instancabile uomo che non ha lesinato impegno, energie ed amore per la squadra della propria città.

Tutta la società Asd. Nissa Fc ed il consiglio direttivo, ringraziano il presidente Giammusso per quanto fatto fino ad oggi. Dal punto di vista operativo, l’assemblea ha stabilito che l’attuale consiglio direttivo composto dal vice presidente Michele Savoja e dal segretario Maurizio Lamendola, proseguirà ad interim la gestione societaria con ampio mandato ad interloquire con tutti coloro che vorranno partecipare attivamente alla pianificazione della prossima stagione sportiva.

Con la conclusione della stagione sportiva 2021/22, la società intende rivolgere un particolare ed affettuoso ringraziamento a tutti gli sponsor, i media ed i professionisti che hanno collaborato in questa stagione: Al responsabile marketing Giovanni Russo che ha, tra l’altro, portato a termine con grande successo il progetto di formazione marketing e comunicazione sportiva al liceo scientifico A.Volta. ed alla ragioneria Itet M. Rapisardi. Al direttore sportivo Giancarlo Bonsignore che ha allestito il gruppo squadra ad inizio stagione; - Ai dirigenti Fabio Naro e Carlo Amorelli che hanno seguito il gruppo prima squadra e juniores; A tutto lo staff tecnico guidato da Mister Bognanni, che ha concluso il rapporto di collaborazione con la società, composto dal preparatore atletico e vice allenatore Michele Gallo, dal massaggiatore Cristiano Modestino, dal mental coach Vincenzo Giorgio e dai preparatori dei portieri Emanuele Scopazzo e Giuseppe Fazio. Ai mister Angelo Alba e Maurizio Salvaggio che hanno allenato i ragazzi della juniores; Al gruppo di calciatori, sia della prima squadra che della Juniores, che hanno indossato la maglia biancoscudata nella stagione appena conclusa. - A Wesport in tutti i suoi componenti, per la professionalità e la fattiva collaborazione nel raccontare le azioni salienti di tutte le gare disputate dalla Nissa; -Al magazziniere Guido Curatolo, sempre a disposizione della squadra e della società. A tutti rivolgiamo i migliori auguri per il proseguo delle loro carriere professionali. Ai tifosi rinnoviamo l’invito a seguirci per restare aggiornati su tutte le news della squadra del proprio cuore!



© Riproduzione riservata

