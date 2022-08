Sport 519

Nissa, calciatore sceglie altra società. Il presidente: "Violate regole, ma non tratteniamo chi resta controvoglia"

Il calciatore aveva già firmato e ricevuto un accono sul rimborso spese ricevuto

Redazione

In relazione alle notizie già riportate sul trasferimento del calciatore Kouame si precisa quanto segue. Il giocatore, essendo stato indicato come utile al progetto tecnico, era stato regolarmente tesserato dalla nostra società e aveva pure ricevuto un anticipo sul rimborso spese pattuito. Nei giorni successivi è stato contattato da altra società e ha più volte manifestato la volontà di preferire la stessa dichiarandosi pentito della scelta fatta. Per rispettare la volontà del giocatore e ritenendo che non sia utile trattenere persone poco motivate abbiamo fatto l'unica cosa possibile, ossia intavolare una regolare trattativa con la società che poco correttamente lo ha contattato nonostante fosse già sotto contratto con noi. Pur non essendo ancora stato raggiunto un accordo la società in questione ha dato notizia dell'acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore dicendo il falso e violando le regole. Abbiamo a questo punto regolarmente convocato nelle forme legali il calciatore per il ritiro. Lo stesso, pur essendo sotto contratto, non si è presentato nè ha fornito giustificazione alcuna commettendo un'ulteriore grave scorrettezza. In tutto questo il nostro comportamento è stato, come sempre, corretto, leale, trasparente. È ovvio che a questo punto il nostro interesse a trattenere controvoglia chi, con un contratto già firmato e un acconto sul rimborso spese ricevuto, tratta con altre società è del tutto scemato. Oltre a fare del rispetto delle regole il nostro stile riteniamo che la Nissa sia ben più importante di ogni singolo giocatore.

Il presidente, avvocato Sergio Iacona



© Riproduzione riservata

