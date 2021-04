Sport 119

Arriva a Caltanissetta un talento dalla serie D: il gelese Mattia Retucci sarà un giocatore della Nissa

Retucci, classe 2000, faceva gola a molte società di Eccellenza ma alla fine ha scelto la Nissa

Redazione

14 Aprile 2021 20:28

Un altro colpaccio della Nissa che batte un’agguerrita concorrenza e si aggiudica le prestazioni di Mattia Retucci, attaccante, classe 2000 di Gela, proveniente dal Marina di Ragusa (Serie D). A tal proposito, la dirigenza biancoscudata, coglie l’occasione per ringraziare la società iblea che ha agevolato la trattativa per il passaggio in biancoscudato del giocatore. Mattia ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del calcio, nelle giovanili del Gela, poi quattro stagioni al Palermo, dai giovanissimi, fino alla Primavera, quindi un’esperienza all’Entella, guidata dall’ex tecnico biancoscudato Roberto Boscaglia. Lo scorso anno Retucci ha giocato i primi sei mesi nella Correggese (Serie D) per poi passare al Marina di Ragusa. Un talento dalle indiscusse qualità che faceva gola a molte società di Eccellenza ma alla fine Mattia ha scelto la Nissa. Il motivo è lui a spiegarcelo: “Vengo in una società dal passato glorioso che vuole tornare nel grande calcio. Sono rimasto colpito dall’entusiasmo del presidente Giammusso e dalla professionalità del direttore sportivo Giancarlo Bonsignore, uomo di grande esperienza che conosce il calcio. Ho trovato -conclude- una società organizzata di cui si dice un gran bene in tutta la Sicilia. Sono pronto a mettermi a disposizione di mister Bognanni”.





