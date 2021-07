Sport 110

Nissa, Angelo Alba sarà il nuovo allenatore della formazione juniores

Alba, originario di Montedoro, ha maturato importanti esperienze nei Giovanissimi e negli Allievi regionali della Real Nissa

Redazione

29 Luglio 2021 20:40

L’esperienza al servizio dei giovani che sognano una grande carriera calcistica. È quella che possiede Angelo Alba, di Montedoro, nuovo allenatore della formazione Juniores della Nissa. Alba ha maturato importanti esperienze nei Giovanissimi e negli Allievi regionali della Real Nissa e nelle stesse categorie con la Sancataldese e con la rappresentativa giovanissimi della provincia di Caltanissetta al torneo Brucato. Come prima squadra, invece, ha guidato le formazioni di Montedoro, Bompensiere e Olimpia San Cataldo. Ad Angelo Alba va l’augurio di società e tifosi affinché i giovani della Nissa possano tornare a brillare come un tempo sia a livello provinciale che regionale. Il nuovo tecnico della Juniores biancoscudata, lavorerà naturalmente sotto la supervisione di Massimo De Paoli e Lionello Manfredonia, al top in Italia quando si parla di calcio giovanile.



L'esperienza al servizio dei giovani che sognano una grande carriera calcistica. È quella che possiede Angelo Alba, di Montedoro, nuovo allenatore della formazione Juniores della Nissa. Alba ha maturato importanti esperienze nei Giovanissimi e negli Allievi regionali della Real Nissa e nelle stesse categorie con la Sancataldese e con la rappresentativa giovanissimi della provincia di Caltanissetta al torneo Brucato. Come prima squadra, invece, ha guidato le formazioni di Montedoro, Bompensiere e Olimpia San Cataldo. Ad Angelo Alba va l'augurio di società e tifosi affinché i giovani della Nissa possano tornare a brillare come un tempo sia a livello provinciale che regionale. Il nuovo tecnico della Juniores biancoscudata, lavorerà naturalmente sotto la supervisione di Massimo De Paoli e Lionello Manfredonia, al top in Italia quando si parla di calcio giovanile.

Ti potrebbero interessare