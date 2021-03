Sport 461

Nissa, altro colpo di mercato: dal Città di Caltanissetta arriva il portiere Chimenti

Salvatore Chimenti va a fare coppia con il "Leone d’Africa" Keba Jabby protagonista di una prima parte di stagione straordinaria

Redazione

20 Marzo 2021 16:20

La Nissa sempre in cerca del meglio nel mercato, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, fissata per l’11 aprile. Ecco un altro colpo di mercato messo a segno dal presidente Arialdo Giammusso e dal ds Giancarlo Bonsignore. Si tratta di Salvatore Chimenti, classe 1990, portiere di esperienza in arrivo dal Città di Caltanissetta.

Salvatore va a fare coppia con il “Leone d’Africa” Keba Jabby protagonista di una prima parte di stagione straordinaria con ben due rigori parati e “miracoli” vari nei campi drll’Eccellenza. Chimenti non è da meno e vanta un palmares di grande rilievo, avendo militato per molte stagioni ad Alcamo in Eccellenza, nonché nel Partinicaudace e nel Pro Favara.



La Nissa sempre in cerca del meglio nel mercato, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, fissata per l'11 aprile. Ecco un altro colpo di mercato messo a segno dal presidente Arialdo Giammusso e dal ds Giancarlo Bonsignore. Si tratta di Salvatore Chimenti, classe 1990, portiere di esperienza in arrivo dal Città di Caltanissetta. Salvatore va a fare coppia con il "Leone d'Africa" Keba Jabby protagonista di una prima parte di stagione straordinaria con ben due rigori parati e "miracoli" vari nei campi drll'Eccellenza. Chimenti non è da meno e vanta un palmares di grande rilievo, avendo militato per molte stagioni ad Alcamo in Eccellenza, nonché nel Partinicaudace e nel Pro Favara.

Ti potrebbero interessare