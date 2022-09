Cronaca 671

Niscemi. Viavai sospetto da un appartamento: i carabinieri trovano cocaina, hashish e marijuana

Due uomini di 55 e 33 anni sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Rita Cinardi

06 Settembre 2022 11:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-viavai-sospetto-da-un-appartamento-i-carabinieri-trovano-cocaina-hashish-e-marijuana Copia Link Condividi Notizia

Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Niscemi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, Enzo F., 55 anni, e Vincenzo M.L., 33 anni, sono stati sorpresi dai militari dell'Arma con 7 involucri in cellophane di marijuana, del peso complessivo di 585 grammi, 4 panetti di hashish del peso di 739 grammi e un involucro con 23 grammi di cocaina. La droga era contenuta all'interno di uno zaino che era stato adagiato sul davanzale di una finestrella dell'immobile utilizzato dagli indagati per confezionare e dividere la droga. Nel corso della perquisizione all'interno dell'appartamento - dove i carabinieri erano giunti dopo la segnalazione di un viavai sospetto di un tizio con uno zaino in spalla - sono state rinvenute anche altre 2 dosi di marijuana, 2 dosi di hashish e una bilancia da cucina, contenute all'interno di una busta per la spesa intrisa di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Gela Martina Scuderoni. Per Enzo F. si sono aperte le porte del carcere Ucciardone di Palermo mentre per Vincenzo L.M. sono stati disposti gli arresti domiciliari con obbligo di tenere il braccialetto elettronico.



Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Niscemi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, Enzo F., 55 anni, e Vincenzo M.L., 33 anni, sono stati sorpresi dai militari dell'Arma con 7 involucri in cellophane di marijuana, del peso complessivo di 585 grammi, 4 panetti di hashish del peso di 739 grammi e un involucro con 23 grammi di cocaina. La droga era contenuta all'interno di uno zaino che era stato adagiato sul davanzale di una finestrella dell'immobile utilizzato dagli indagati per confezionare e dividere la droga. Nel corso della perquisizione all'interno dell'appartamento - dove i carabinieri erano giunti dopo la segnalazione di un viavai sospetto di un tizio con uno zaino in spalla - sono state rinvenute anche altre 2 dosi di marijuana, 2 dosi di hashish e una bilancia da cucina, contenute all'interno di una busta per la spesa intrisa di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Gela Martina Scuderoni. Per Enzo F. si sono aperte le porte del carcere Ucciardone di Palermo mentre per Vincenzo L.M. sono stati disposti gli arresti domiciliari con obbligo di tenere il braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare