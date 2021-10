Cronaca 4164

Niscemi, trovato morto l'uomo scomparso: il corpo individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Il luogo del ritrovamento è distante qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’anziano

11 Ottobre 2021 12:18

E’ stato trovato morto Giuseppe Alario, l’anziano di Niscemi scomparso giovedì scorso. Durante l’attività di sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania è stato individuato il corpo dell’anziano in aperta campagna. Il luogo del ritrovamento è distante qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’anziano che, giovedì mattina, era uscito da casa proprio per andare nella sua campagna. Adesso si è in attesa dell’arrivo di un’ambulanza per il recupero del corpo. In questi giorni oltre 50 persone tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, esercito, unità cinofile e volontari hanno scandagliato l'intero territorio del comune di Niscemi in cerca dell'anziano che stamattina è stato ritrovato in una zona particolarmente impervia.



