Niscemi. Stanco dei propri familiari evade dai domiciliari e chiede alla polizia di poter andare in carcere

L'uomo, su diposizione del pm di turno, è stato condotto al carcere di Gela

Rita Cinardi

Preferisce il carcere alla propria abitazione. Esasperato dalla convivenza con i propri familiari un detenuto è evaso dai domiciliari. L'uomo, un 30enne di Niscemi, che sta scontano una pena in regime di detenzione domiciliare, a causa degli insanabili dissidi con i familiari conviventi, si è presentato in commissariato chiedendo di poter andare in carcere. I poliziotti hanno inoltrato all’Autorità giudiziaria un'informativa per il reato di evasione e il Pubblico Ministero ha disposto che la misura cautelare proseguisse in carcere. A quel punto il 30enne è stato condotto dagli agenti nella casa circondariale di Gela.



