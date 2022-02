Cronaca 111

Niscemi, spacciava cocaina con l'aiuto di due giovani mentre era ai domiciliari: 3 arresti dei carabinieri

Tra gli assuntori anche dei minorenni. Il rifornimento avveniva attraverso la collaborazione di due giovani alle sue strette dipendenze

Redazione

Nella mattina del 4 febbraio 2022, i militari della Stazione Carabinieri di Niscemi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di tre soggetti niscemesi indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stata disposta la misura cautelare in carcere mentre per gli altri due la misura degli arresti domiciliari. I predetti provvedimenti restrittivi sono stati richiesti, nell’ambito di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, dalla Procura della Repubblica di Gela e disposti dal GIP presso il Tribunale di Gela ed hanno ad oggetto gli esiti di attività investigativa posta in essere dai militari della Stazione Carabinieri di Niscemi coordinati dalla predetta Procura della Repubblica.

Le indagini, svolte anche con l’ausilio di strumenti tecnici di videoripresa nel periodo compreso tra il 12/02/2021 ed il 10/03/2021, hanno permesso di accertare che B.G., all’epoca dei fatti ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Niscemi, era dedito alla cessione di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” a diversi assuntori, alcuni dei quali tossicodipendenti e perfino minorenni, e che il rifornimento della sostanza avveniva attraverso al collaborazione di due giovani, A.J. e P.F., alle dirette dipendenze di B.G.. Le indagini preliminari sono tuttora in corso.



