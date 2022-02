Cronaca 2027

Niscemi, si accoltella per togliersi la vita: trasportato al Sant'Elia

L'anziano, che sarebbe affetto da una forma di demenza senile, ha preso un coltello trafiggendosi lo stomaco

Rita Cinardi

Un uomo di 88 anni di Niscemi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia in seguito alla ferita riportata all'addome dopo essersi accoltellato. L'anziano, che sarebbe affetto da una forma di demenza senile, ha preso un coltello trafiggendosi lo stomaco. In un primo tempo è stato trasportato all'ospedale di Niscemi poi, viste le lesioni, è stato trasportato in elisoccorso a Caltanissetta dove, probabilmente, sarà sottoposto a intervento chirurgico. Dalla tac non sarebbe risultate lesioni gravi. Dopo l'intervento sarà ricoverato in psichiatria.



