Niscemi, Rosetta Cirrone Cipolla aderisce a Forza Italia: sarà candidata alle regionali

Il benvenuto e i complimenti per il risultato da parte di Miccichè

Redazione

La prima degli eletti al Consiglio comunale di Niscemi, Rosetta Cirrone Cipolla, ha deciso di aderire a Forza Italia dopo un incontro con il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e quello provinciale di Caltanissetta, Michele Mancuso. La nuova consigliera azzurra, che ha sbaragliato gli avversari raccogliendo oltre 1600 voti, sarà nella lista dei candidati alle prossime elezioni regionali nella provincia di Caltanissetta. Nei prossimi giorni il parlamentare uscente Michele Mancuso, insieme a Rosetta Cirrone Cipolla e al presidente del Consiglio comunale di Gela, Salvatore Sammito, avranno un incontro con Gianfranco Miccichè per mettere a punto la griglia dei candidati alle prossime elezioni regionali.

“Ho voluto – ha detto il coordinatore Gianfranco Miccichè - incontrare la consigliera Cipolla per complimentarmi con lei per l’ottimo successo ottenuto alle recenti elezioni amministrative. Indubbiamente per ottenere questo successo personale, in una lista civica, la nostra nuova amica ha dimostrato di saper lavorare bene sul territorio. Benvenuta nella nostra famiglia”.



